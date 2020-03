El test de diagnòstic ràpid s'assembla al de l'embaràs i el poden realitzar els sanitaris a casa

El test de diagnòstic ràpid, el funcionament del qual és similar al dels test d'embaràs, ho poden fer els professionals sanitaris en els domicilis dels pacients sospitosos de patir el nou coronavirus, el que atorga una "important" avantatge enfront de la prova de PCR .









Així ho ha assegurat la investigadora de l'Àrea de Virologia del Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), Inmaculada Casas, que a més forma part de Comitè Científic Tècnic del Coronavirus.





La PCR, l'ús de la qual és comú i rutinari en els laboratoris de Microbiologia d'hospitals, centres de recerca i universitats, es basa en les característiques d'estabilitat a la calor d'un enzim polimeràs, la troballa i posterior aplicació de la qual va merèixer el Premi Nobel de Medicina, concedit a Kari Mullis i Michael Smith el 1993.





Mitjançant aquesta tècnica, utilitzada des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, es localitza i s'amplifica un fragment de material genètic, que en el cas del coronavirus és una molècula d'ARN. Si després de l'anàlisi en un laboratori de Microbiologia d'una mostra respiratòria d'una persona sospitosa d'estar infectada, la prova detecta ARN de virus, el resultat és positiu i es confirma que pateix el Covid-19.





Ara bé, si la tècnica de PCR no detecta el material genètic de virus, la persona no estaria infectada. A més, quan hi ha una sospita clínica important s'ha de realitzar una altra prova per assegurar que el pacient no està infectat pel virus. En aquest sentit, l'experta ha reconegut que la PCR presenta cert grau de complexitat, de manera que necessita personal entrenat i preparat per a la seva realització.





En concret, les seves principals característiques passen per l'alta especificitat, ja que pot diferenciar entre dos microorganismes molt propers evolutivament; l'alta sensibilitat, perquè pot detectar quantitats de 20 còpies/ml, o fins i tot menys, de material genètic viral; i, finalment, la seva precocitat perquè es detecta virus en les primeres fases de la infecció respiratòria.





Davant d'aquests, han aparegut els tests de diagnòstic ràpid, que permeten conèixer en 10-15 minuts (la PCR triga diverses hores) si una persona està o no infectada. Aquesta eina no s'ha utilitzat fins que no s'ha comptat amb un bon nombre de pacients infectat per poder caracteritzar els anticossos no s'ha pogut desenvolupar.





"A diferència de la PCR, aquests tests ràpids no identifiquen l'ARN del virus, sinó que detecten, o bé anticossos produïts enfront de virus utilitzant una mostra de sang, que és una altra manera de conèixer si el pacient està o ha estat infectat, o bé proteïnes de virus presents en les mostres respiratòries d'exsudat nasofaringi. A més de la rapidesa, aquests test presenten un altre avantatge molt important en el moment actual ja que poden realitzar-se en el domicili d'un cas sospitós, sempre supervisat per un professional sanitari", ha dit.





Es basen en una immunocromatografia en paper, és a dir, una plataforma que té 'enganxades' les proteïnes de virus per detectar anticossos o anticossos específics per detectar les proteïnes del virus. "Gràcies a aquestes eines ràpides es podrà millorar el cribratge en la població i limitar els assajos de PCR només a aquells pacients que, amb simptomatologia, donin un resultat negatiu mitjançant els tests ràpids, la qual cosa permetrà alliberar professionals i recursos en el Sistema Nacional de salut", ha tancat l'experta.