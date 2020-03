Rosalía torna amb 'Dolerme'

L'artista Rosalía ha publicat aquest dimarts la cançó 'Dolerme', que ha penjat a les seves xarxes socials acompanyada d'una il·lustració en imatge fixa, ha informat la discogràfica Sony Music.





Amb un inici acústic a què es van sumant bases electròniques, aquest 'Dolerme' suposa un nou tema de l'artista de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).





La tornada de la cançó diu 'Yo ya no sé por qué no quiere dolerme, acelero para saber si consigo estrellarme. Quiero que lo veas y no pienses en detenerme y así demuestras que has podido olvidarme'.