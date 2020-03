Baltasar Garzón, ingressat per insuficiència respiratòria

El jurista i exmagistrat de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón ha hagut de ser ingressat a la clínica Ruber de Madrid després de presentar un quadre d'insuficiència respiratòria i després de tenir durant diversos dies febre.





Fonts de l'entorn de l'exjutge assenyalen que se li han realitzat les proves per conèixer si ha estat contagiat pel coronavirus, però encara no es disposa dels resultats.









Garzón ha ingressat en aquesta clínica madrilenya després d'estar durant cinc dies al seu domicili amb febre. Ara, a l'espera d'un diagnòstic exhaustiu el quadre que presenti és el d'insuficiència respiratòria.





Garzón va ser el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, on va exercir gairebé 22 anys, de 1988 fins al 14 de maig de 2010. El 2012 va ser inhabilitat pel Tribunal Suprem durant onze anys per un delicte de prevaricació en concurs amb un altre contra les garanties constitucionals per intervenir les comunicacions dels capitostos de la trama 'Gürtel' amb els seus advocats a la presó.





En els seus anys a l'Audiència Nacional va centrar la seva tasca en la lluita contra la banda terrorista ETA, va ser notòria la seva persecució del narcotràfic gallec, va investigar el terrorisme d'Estat dels GAL i es va guanyar la fama internacional en ordenar la detenció del dictador xilè Augusto Pinochet.





Al llarg de la seva carrera professional també va passar fugaçment per la política -independent pel PSOE- i després de la seva inhabilitació ha estat assessor de Tribunal Penal Internacional de l'Haia i ha portat la defensa del fundador de Wikileaks Julian Assange.