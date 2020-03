El Govern central reserva material sanitari a través d'una "economia de guerra"

El Govern està treballant en la creació de reserves nacionals estratègiques de material sanitari bàsic, com màscares, bates d'un sol ús, gels hidroalcohòlics o respiradors, mitjançant l'orientació de certs sectors industrials nacionals cap a la seva producció, sota el que denomina una "economia de guerra".









Així ho ha avançat la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, durant una compareixença al Palau de la Moncloa, en què ha agraït el "compromís i la predisposició" del conjunt de la indústria per dur a terme aquest programa de reserves estratègiques.





Maroto creu "crucial" assegurar el subministrament d'aquests productes bàsics per garantir la salut dels professionals sanitaris i de el conjunt de treballadors dels serveis essencials, així com del conjunt de la població, mentre duri la pandèmia del coronavirus.





Per això, ha posat en valor les iniciatives dutes a terme per moltes empreses per a la fabricació de material sanitari, així com l'"enorme esforç" fet des del seu Departament en la coordinació amb associacions i empreses industrials de la reorientació de les seves cadenes de producció.





"Es tracta d'una resposta molt positiva que reforça la idea de compromís col·lectiu; Espanya és un gran país i compta amb una indústria competitiva i competent, que està donant el millor de si per posar-se al costat del Govern i de la ciutadania, anteposant els interessos generals ", ha declarat Maroto.





En concret, s'ha referit a les indústries farmacèutica, de l'automoció, tant fabricants de vehicles com de components, química, de paper i cel·lulosa, tèxtil, tecnològica, i moltes altres, al mateix temps que ha agraït als sindicats CCOO d'Indústria i UGT Fica per coordinar "aquesta gran missió de lluita contra el covid-19".





Per exemple, ha citat l'orientació de la indústria tèxtil a la fabricació a gran escala de màscares i bates sol ús i la del perfum, cosmètica i begudes espirituoses a producció de gels hidroalcohòlics.





Pel que fa a la necessitat que hi hagi més respiradors als hospitals, la ministra ha assenyalat que s'està desenvolupant una producció nacional on no n'hi havia i incrementant les capacitats on ja existien, com a través de la madrilenya Hersill o la valenciana Temel, ambdues fabricants de respiradors que ja estan arribat als centres hospitalaris.