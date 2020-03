El sector de la discapacitat denuncia retallades de la Generalitat

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa del col·lectiu a Catalunya, denuncia la retallada en el pagament dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat, que han passat al 85 per cent del que s’abonava fins ara.













“Des del sector demanem que es pagui el 100 per cent, ja que malgrat que s'hagin tancat, els professionals continuen treballant i atenent els usuaris i les famílies per vies telemàtiques. Per responsabilitat, no poden abandonar-los”, assenyala el president del comitè, Antonio Guillén, qui afegeix que “dir que es tanquen els serveis és no haver entès la realitat i les necessitats de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental que, malgrat estar al domicili, necessiten l’acompanyament dels professionals per afrontar la situació de confinament”.





En el cas dels serveis que atenen a persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental, aproximadament el 95 per cent són prestats per entitats del tercer sector impulsades per les mateixes persones amb discapacitat i/o les seves famílies. Aquests serveis es presten per mitjà de centres concertats, conveniats, adaptats, en centres propis en gestió delegada o subvencionats, els ingressos dels quals provenen majoritàriament de la Generalitat de Catalunya.





Per al sector, cal respectar el pagament del 100% de la tarifa per poder mantenir els llocs de treball durant la suspensió de l’activitat, i no haver de recórrer a altres alternatives. A més, a banda dels professionals, durant aquest període també cal mantenir subministraments i altres serveis accessoris i complementaris dels quals no se'n pot prescindir durant aquest període.