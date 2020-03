Messi dóna un milió d'euros pel coronavirus i Cristiano finança 35 UCIs

El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha donat un milió d'euros per lluitar contra el coronavirus, dels quals una part anirà destinat a centres hospitalaris del seu país i una altra per a l'Hospital Clínic.





"Leo Messi fa una donació per a la lluita contra el COVID-19 al Clínic. Moltes gràcies Leo, pel teu compromís i el teu suport", ha informat l'hospital barceloní a través del seu compte de Twitter.









"Els equips del Clínic estan compromesos en aquesta lluita i agraïm tota la col·laboració que ens arriba. La destinarem l'abordatge multidisciplinari de la infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, tant des de la investigació, com en l'atenció als pacients i seus familiars", expliquen en un comunicat.





Messi no és el primer esportista que fa una donació per a lluitar contra la pandèmia del coronavirus. Aquest mateix dimarts es va confirmar l'ajuda de Pep Guardiola, també d'un milió d'euros, per combatre aquesta malaltia, i la del Reial Madrid, segons ha informat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





CRISTIANO RONALDO I PEP GUARDIOLA TAMBÉ AJUDEN





El futbolista portuguès Cristiano Ronaldo costejarà fins a 35 noves places de Vigilància intensiva (UCI) als hospitals de Lisboa i Porto. Mitjançant aquestes UCIs, equipades amb respiradors, monitors i tot el material mèdic necessari per a atendre qualsevol emergència provocada pel coronavirus, es reforçarà l'atenció als pacients.





Així mateix, l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, també va donar aquest dimarts un milió d'euros per a material sanitari en la lluita contra la pandèmia del coronavirus. Els diners anirà destinat a la Fundació Ángel Soler Daniel, gestionada pel Collegi de Metges de Barcelona, i servirà per a comprar i produir material mèdic de primera necessitat durant aquesta crisi.