Poc més de quaranta diputats acudiran al Congrés per prorrogar l'estat d'alarma

Al voltant de 45 diputats, el que suposa el 12,5% de la Cambra, té intenció d'assistir aquest dimecres a Ple de Congrés en què es debatran i votaran cinc decrets llei i s'aprovarà prorrogar altres quinze dies l'estat d'alarma decretat per el Govern per afrontar la crisi del coronavirus.





La idea inicial que va expressar la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, és que per aquest Ple només acudissin a la Carrera de San Jerónimo una representació de la Taula i els oradors dels grups parlamentaris que haguessin d'intervenir, mentre que per als altres diputats es va acordar generalitzar la votació telemàtica, donat que encara estan en vigor les restriccions de moviments ordenats per intentar combatre la malaltia.





Amb aquesta finalitat es va habilitar un termini fins dissabte passat per sol·licitar el vot a distància i, segons les dades comptabilitzades aquest dimarts a la Cambra, un total de 306 diputats han demanat exercir el vot telemàtica, la qual cosa implica que només 44 diputats mantenen la intenció d'assistir presencialment a la sessió plenària, segons han indicat fonts parlamentàries.









DESPRÉS SUPERAR EL COVID-19, NO ESTARÀ ANA PASTOR PERÒ SÍ ABASCAL





A la Mesa presidencial juntament amb la socialista Batet, estaran altres quatre diputats: els vicepresidents tercera i quart, Glòria Elizo (Unides Podem) i Ignacio Gil Lázaro, i els secretaris tercer i quart, Javier Sánchez Serna (Podem) i Adolfo Suárez Illana. Encara que ja ha superat el coronavirus, finalment no acudirà la popular Ana Pastor.





En el cas del PSOE, que compta amb 120 diputats, s'han rebut 109 sol·licituds de vot telemàtic, fet que suposa 11 presents, entre ells la portaveu i el secretari general del Grup Socialista, Adriana Lastra i Rafael Simancas; els diputats de Madrid que ja van acudir a Ple extraordinari de la setmana passada, així com el president Pedro Sánchez i la pròpia Meritxell Batet.





Pel PP, assistiran nou diputats i els altres 79 exerciran el vot a distància, mentre que a Unides Podem haurà 28 vots telemàtics de 35 diputats i han confirmat la seva assistència el portaveu, Pablo Echenique, i els seus adjunts Txema Guijarro (Podem), Enrique Santiago (IU) i Juantxo López de Uralde. Per part de Vox, el grup amb major nombre de positius per coronavirus reconeguts, es calcula que hi haurà set diputats presents, incloent al seu president, Santiago Abascal, que ja té l'alta mèdica, atès que 45 dels seus diputats han demanat vot telemàtic.





A la resta de grups, la representació presencial serà mínima: Gabriel Rufián representarà als 13 d'ERC; Aitor Esteban als sis del PNB, i Mertxe Aizpurua als cinc de Bildu. Per la seva banda, Ciutadans vol que Batet els permetin intervencions telemàtiques i, encara que tots els seus diputats ja havien demanat votar des de casa, si finalment no se'ls concedeix parlar via plasma, ja que no ho contempla el reglament vigent, un d'ells s'acostés a l' hemicicle per defensar presencialment seva posició.





Pel que fa als grups heterogenis, pel Grup Plural només acudiran Íñigo Errejón (Més País), Joan Baldoví (Compromís) i Néstor Rego (BNG), mentre que torna a absentar-Junts. I en el Grup Mixt estaran Sergio Sayas (UPN), Mireia Vehí (CUP), Isidro Martínez Oblanca (Fòrum Astúries) i Tomás Guitarte (Terol Hi), mentre que s'han acollit al vot telemàtic els cinc restants, incloent els de CC, NC i PRC.





CINC DECRETS I LA PRÒRROGA





En l'ordre del dia de Ple, el començament del qual està previst per a les 15 hores, figuren dos decrets lleis previs a la crisi del coronavirus, els relatius als ajuts a el camp i a la derogació de l'acomiadament per baixes acumulades; els tres decrets de mesures per pal·liar els efectes del Covid-19; i l'ampliació per 15 dies de l'estat d'alarma.





Els diputats hauran de votar la convalidació o derogació dels cinc decrets, però també si es debaten o no com a projectes de llei susceptibles de ser modificats, així com la pròrroga de l'estat d'alarma i les propostes que puguin presentar els grups per delimitar el seu abast.





D'acord amb el Reglament, aquestes propostes sobre l'estat d'alarma s'han de presentar dues hores abans d'iniciar-se el Ple, però atès que el vot telemàtic s'ha generalitzat, i perquè els diputats coneguin amb temps el seu contingut, al final d'aquest termini s'ha avançat a les dotze de migdia.