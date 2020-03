La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dimecres que el Govern està "estudiant diferents alternatives" per ajudar els col·lectius més vulnerables en el pagament del lloguer.





Preguntada per si el Govern està analitzant una exoneració de dos mesos en el pagament dels inquilins més vulnerables i colpejats per l'actual crisi, Calviño ha subratllat que l'Executiu està treballant en diferents mesures i estudiant a més què "dany col·lateral" podria tenir una mesura com la supressió del pagament del lloguer.









Així, la vicepresidenta ha recordat que hi ha petits propietaris que tenen el seu habitatge de lloguer que depenen d'aquests pagaments per viure, una situació que no és comparable a la moratòria hipotecària, on l'afectat és un banc i no un particular, ha recordat.





"Estem veient com podem pal·liar la situació de les persones més vulnerables, no només en el lloguer, també en altres àmbits", ha assenyalat Calviño en declaracions a RNE.