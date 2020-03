El SIL ajorna la seva celebració a setembre pel coronavirus

La XXII edició del SIL 2020, la fira líder de logística, transport, intralogística i 'supply chain' de al sud d'Europa i que s'havia de celebrar al juny al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, tindrà finalment lloc del 15 al 17 de setembre per el coronavirus.





De la mateixa manera, la quarta edició de l'eDelivery Barcelona Expo & Congress, la fira internacional del lliurament, la logística i l'última milla en el 'comerç electrònic', també es posposa del 15 al 17 de setembre i se celebrarà en paral·lel al SIL 2020, ha informat el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) aquest dimecres en un comunicat.





El delegat especial de l'Estat al CZFB i president de SIL, Pere Navarro, ha assegurat que aquesta decisió respon a una "qüestió de responsabilitat".









"Som conscients que el SIL és la major fira del sector logístic de la Mediterrània i del Sud d'Europa i hem d'assegurar-nos que els nostres clients puguin reunir-se en un entorn segur i en les condicions més favorables perquè flueixin els negocis, els contactes i el intercanvi de coneixement", ha explicat.





Navarro ha afegit que la pandèmia del Covid-19 ha tingut conseqüències molt significatives en la cadena de subministrament global: "Encara que segur que al juny ja haurem tornat a la normalitat, és aconsellable posposar la present edició per al mes de setembre, una vegada que tothom s'hagi recuperat del tot de les conseqüències que derivaran d'aquesta situació".





Per la seva banda, la directora general del SIL, Blanca Sorigué, s'ha mostrat convençuda que la present edició de la sala "serà més important que mai perquè servirà per activar l'economia espanyola i, en particular, el sector de la logística i el transport "després de la crisi del coronavirus.





El SIL 2020 ja té pràcticament definit el seu congrés, que aquest any tindrà un format nou amb tres escenaris de celebració: un Auditori amb ponents de prestigi, taules de debat amb professionals experts en la matèria i àgores amb píndoles de coneixement.