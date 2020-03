L'atenció telefònica pel coronavirus no funciona

Cada dia escoltem, llegim, veiem que les autoritats diuen que les persones es quedin a casa. "Jo em quedo a casa": aquest és l'eslògan que tots retenim en la nostra memòria. La immensa majoria compleix obedientment, es queda a casa. Una minoria no compleix l'ordre i ja estan pagant les conseqüències: multes i presó. És normal que cada un individualment pagui les conseqüències dels seus actes irresponsables i insolidaris.









L'altra recomanació que rebem és la de no anar a urgències, sinó trucar per telèfon al nombre corresponent que disposa cada comunitat autònoma. Bé fins aquí. La majoria compleix obedientment. El problema ve quan les persones que tenen símptomes truquen al número, els agafen nota, els diuen que els trucarà un doctor/a i passen cinc dies i ningú els truca per dir-los el que han de fer. Algunes d'aquestes persones no tornaran a trucar: s'han mort per ser disciplinades i complir amb el que els diuen les autoritats "competents". Com és possible que, a hores d'ara, les trucades telefòniques segueixin sense solucionar-se?





Alguns pensaran que potser les persones a les que no atenen telefònicament són les de més edat, però no: són de totes les edats. A més, hi ha un altre agreujant afegit en el cas de les persones que són de risc perquè se'ls estan tractant de càncer. Per què? Una mala planificació?





Amb aquesta greu situació, el que passarà és que les persones es rebel·lin davant la preocupació de no saber si té el coronavirus i marxi a les urgències perquè els visitin. Viurem episodis d'enfrontament. La ciutadania és obedient, pacient, però fins a cert punt, sobretot quan el que està en joc és la seva vida i sent que el sistema no es preocupa d'ella.





Cal millorar l'atenció telefònica, només així es podrà fer front a la indignació que tenen massa ciutadans/es. On és el personal sanitari jubilat que s'ha ofert a col·laborar de forma desinteressada? En situacions com aquesta, menys burocràcia i més agilitat per resoldre una situació que té a la ciutadania angoixada. És l'hora de solucions ràpides, no de tirar-li la culpa als altres, sinó d'agafar el toro per les banyes i afrontar la situació amb valentia, resolució i efectivitat.





Tots ens preguntem pels test ràpids que diuen que arriben però que pocs "gaudeixen" d'ells. La majoria de persones de risc no estan sent beneficiaris dels mateixos. Menys parlar i més posar-se mans a l'obra o el coronavirus haurà guanyat la batalla. S'està duent per davant a tota una generació que ha lluitat com ningú en èpoques tan complicades com les que els ha tocat viure. És una generació de lluitadors que no mereixen acabar les seves vides com ho estan fent: es moren, sense acomiadar-se dels familiars, en la més estricta soledat. Es van sense molestar a ningú. Quina tristesa per les seves famílies, quina desesperació per a les persones de la seva edat que sospiten que això també els pot passar a ells.