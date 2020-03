El president de Txetxènia demana "assassinar" als que se saltin el confinament

"Si em preguntes, qualsevol que creu aquest problema per si mateix hauria de ser assassinat. No només es malalta, sinó que també infecta a la seva família, les seves germanes, germans i veïns", va afirmar Razman Kadírov, president de Txetxènia, en una entrevista amb l'agència Caucasian Knot.









El líder de la república musulmana situada a Rússia creu que qualsevol que violi la quarantena de coronavirus i infecte a altres hauria de ser castigat amb la mort.





Txetxènia ja ha confirmat les seves primeres tres infeccions per coronavirus. Segons el president, el brot ha arribat per un txetxè que va tornar de la seva visita a la Meca i no va complir la quarantena.





El president ha ordenat el tancament de cafeteries, restaurants i "llocs concorreguts" per aturar la propagació de virus. Aquestes mesures contrasten amb les últimes declaracions de Kadírov, quan va descartar qualsevol preocupació per l'arribada de virus i va recomanar als txetxens que beguessin aigua amb llimona per enfortir el seu sistema immunològic.