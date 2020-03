Marlaska confia en aixecar algunes mesures del confinament a partir del 12 d'abril

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha demanat aquest dimecres un plus de "energia, responsabilitat i força" als ciutadans perquè vindran dades dolentes de l'epidèmia de Covid-19 però espera que la tendència es reverteixi a finals d'aquesta setmana i, a més, també confia que a partir del 12 d'abril es puguin "alçar algunes mesures" lligades al confinament generalitzat dels ciutadans.





En una entrevista al programa Espejo Público d'Antena 3, Grande-Marlaska ha assegurat que és "prematur" dir encara si caldrà allargar o no la quarantena lligada a l'estat d'alarma, però a continuació s'ha remès a l'escenari que estudien les autoritats mèdiques i científiques que assessoren el Govern.





"Esperem", ha dit, "que per al 11 o 12 de abril puguem i a alçar algunes de les mesures, el que es diu el decalatge; alçar les mesures quan sigui procedent, i sempre mirant a la salut pública, també serà un moment molt sensible per als ciutadans i que haurem d'anar estudiant i transitant adequadament".









Grande-Marlaska, un dels ministres que forma part del comitè de seguiment del Covid-19, ha assenyalat que aquest cap de setmana o al principi de la setmana vinent es podrà ja "treure conclusions" del resultat que han donat les mesures "dràstiques" que ha pres el Govern en el Reial decret l'estat d'alarma que va entrar en vigor a les 00.00 hores del diumenge, 15 de març.





A més, ha repetit que en els pròxims dies arriba el més difícil de la crisi, per la qual cosa es necessita d'"un plus de responsabilitat, energia i força del conjunt de la ciutadania", per això ha demanat "una miqueta més per als pròxims dies".





Grande-Marlaska, que ha dit que es troba bé i sense símptomes de contagi, ha recordat que Espanya en la seva història recent ha passat per moments complicats, d'aquí el seu "optimisme" tenint en compte la "capacitat de resistència física i psicològica" dels ciutadans.





FALSOS MEDICAMENTS I RESIDÈNCIES





Dins de les modalitats de delictes lligats al Covid-19, i al marge de les ciberestafes de les que es ve alertant en els últims dies, Grande-Marlaska ha fet esment a una recent operació internacional amb més de 150 detinguts per una xarxa de falsos medicaments en què Espanya ha col·laborat amb Interpol. "Hi ha molt insensat i insolidari que aprofita aquesta situació", ha lamentat.





Grande-Marlaska s'ha remès a la investigació de la Fiscalia a l'ésser preguntat per altres qüestions com la troballa per part de militars de la Unitat Militar d'Emergències (UME) en residències de Catalunya de gent gran mortes.





En aquest sentit, ha dit que la Policia i Guàrdia Civil, així com la resta de cossos policials, actuaran on siguin requerits com a policia judicial per "depurar les responsabilitats que correspongui", encara que també ha assenyalat que hi ha "molts professionals en residències de gent gran que treballen fins al límit de les seves forces".





També s'ha remès a la Fiscalia perquè sigui el Ministeri Públic qui estudiï, al marge de les possibles sancions administratives, les responsabilitats penals dels tres ciutadans, dos en un hospital de Leganés (Madrid) i un més a Benidorm (Alacant), que van abandonar els centres mèdics sense alta mèdica tot i estar contagiats per coronavirus.





"Farem el possible perquè la responsabilitat sigui la màxima per una conducta insolidària amb risc manifest cap a tercers", ha comentat.