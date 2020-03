Sindicats alerten de 9.000 contagiats en Policia i Guàrdia Civil

Les organitzacions CCOO, el Sindicat Unificat de Policia (SUP), l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) i l'Associació Unificada de Militars Espanyols (AUME) han enviat una carta al president de Govern, Pedro Sánchez, demanant protecció "immediata i eficaç".





En la missiva alerten que, sense poder aportar dades de les Forces Armada, ja hi ha "al voltant de 9.000 persones pertanyents a les forces de seguretat que es troben afectats o aïllats".





Denuncien que "amb caràcter general no disposen dels equips de protecció individual necessaris per al compliment de la seva missió", amb el risc de "posar en serioses dificultats la capacitat operativa de les Forces i Cossos de Seguretat i de les Forces Armades" si aquesta dotació no es porta a terme "amb caràcter immediat".









El passat 19 de març aquestes mateixes organitzacions van difondre un comunicat constrenyent a Govern perquè tots els integrants de cossos policials i militars foren classificats com a personal d'alt risc en la lluita contra el coronavirus (COVID-19).





En trobar-se "en la primera línia d'aquesta batalla contra el virus", entenien que la mesura ajudaria a la "capacitat operativa" de la força actuant, per la qual cosa demanaven més mitjans i que es fessin proves per conèixer amb exactitud quants agents estan infectats i així poder tractar-los, "evitant el contagi de la resta".





Des del Ministeri de l'Interior asseguren que existeix aquest tipus de protecció i que s'està en les últimes hores repartint més material sanitari com màscares i guants, així com equips de protecció individual. Fonts del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska assenyalen que la xifra de contagis entre policies i guàrdies civils supera els 320 casos positius per Covid-19.