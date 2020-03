Naturgy amplia ajornar el pagament de llum i gas a 4 milions de clients domèstics

Naturgy ha decidit estendre la possibilitat d'ajornar el pagament de les factures d'electricitat, gas i serveis a tots els seus clients domèstics, una mesura de la qual es podran beneficiar gairebé quatre milions de clients, ha informat la companyia.





L'energètica presidida per Francisco Reynés ha indicat que amb aquesta decisió busca mitigar l'efecte de virus en l'economia familiar davant l'increment del consum domèstic, derivat del confinament de la població ordenat pel Govern per intentar frenar la corba de contagis d'aquesta pandèmia.





En concret, la companyia amplia així l'abast de la iniciativa, que va posar ja en marxa inicialment per a pimes i autònoms, a tots els seus clients domèstics amb tarifes liberalitzades.





A més, també s'ha estès el període de carència d'aquestes factures fins a sis mesos en ampliar el termini de pagament de les factures meritades fins a juny de 2020 i passar-les al cobrament a partir del mes d'octubre de 2020, facturant-les a continuació en 12 pagaments iguals durant els següents mesos.









PODRAN SER ABONADES FINS SETEMBRE DE 2021





En concret, les factures dels consumidors domèstics, pimes, micropimes, autònoms o petits negocis, que s'acullin a aquest pla d'ajuda llançat per la companyia, podran ser abonades fins a setembre de 2021.





D'aquesta manera, Naturgy es farà càrrec del cost d'aquestes factures durant aquests mesos, finançant als seus clients sense interessos, i permetent així flexibilitat el pagament de l'energia. A aquesta mesura podran acollir tant els més de quatre milions de clients domèstics de la companyia com els 250.000 pimes i autònoms que té el grup en cartera.





Per accedir a aquesta ajuda els clients han de sol·licitar aquest ajornament del pagament de les factures a través de la secció de 'Àrea Clients' de la pàgina web de la companyia.





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha subratllat que la crisi "està durant més del que s'esperava i tots hem de contribuir tant en la gestió de la pandèmia com en l'aspecte econòmic de les famílies i empreses de país", per la qual cosa el grup està llançant iniciatives en aquest sentit i "seguirà fent-ho mentre continuï la crisi". "No pararem", va dir.





A més, Reynés ha afegit que aquesta iniciativa busca que tant els clients domèstics, com les pimes i els autònoms, "puguin gestionar la seva liquiditat i ingressos a mitjà termini i aconsegueixin suportar aquest període amb una mica més de facilitat dins de la gravetat de la situació".





MESURES PER FER FRONT A LA CRISI DEL CORONAVIRUS





Des que va esclatar la crisi sanitària del coronavirus, Naturgy ha llançat un paquet de mesures entre les quals figuren el subministrament d'electricitat i gas de manera gratuïta als hotels i residències que cedeixin les seves instal·lacions a la sanitat pública.





A més, el grup facilitarà als seus prop de set milions de clients atenció mèdica gratuïta mitjançant videotrucada durant aquests mesos, amb l'objectiu que els ciutadans puguin fer consultes de salut sense necessitat de sortir de casa.