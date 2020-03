El príncep Carles d'Anglaterra, contagiat per coronavirus

Clarence House ha anunciat que el Príncep de Gal·les, hereu al tron del Regne Unit, ha donat positiu en coronavirus. De la mateixa manera, han informat que el príncep no ha tingut contacte amb Isabel II des del matí del 12 de març, confirmant que "la reina segueix amb bona salut".









De la mateixa manera, des de la institució han confirmat que la duquessa de Cornualla, Camlila Parker Bowls, també s'ha fet la prova i ha donat negativa. "El Príncep i la Duquessa s'autoaïllaran a Escòcia", diu el comunicat.





No ha estat possible "determinar" com el Príncep va contraure el virus "a causa de la gran quantitat de compromisos que va realitzar en la seva funció pública durant les últimes setmanes", assenyalen des de Clarence House.