El pavelló de Fira de Barcelona obre amb 225 places per a persones sense llar

El nou espai per a persones vulnerables habilitat al pavelló Victòria Eugènia de al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc obre aquest dimecres a la tarda amb 225 places inicials dirigides a persones sense llar per garantir-los la seguretat, l'alimentació i la higiene durant el confinament pel coronavirus.









El pavelló, que té 6.000 metres quadrats i una capacitat màxima de 1.000 places, compta amb zones de descans, dutxes i menjador perquè puguin realitzar el confinament en unes condicions "dignes", ha explicat la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, en una roda de premsa en què també han intervingut el conseller delegat de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; el comandant de la Unitat Militar d'Emergències (UME) Luis Martínez i el coordinador de Creu Roja Barcelona, Javier Jaén.





Els serveis sanitaris prendran la temperatura a totes les persones abans d'entrar, per comprovar que no tenen símptomes de coronavirus, i hi haurà un equip multidisciplinari de 43 persones compost per educadors, treballadors socials, psicòlegs, integradors, logística i voluntaris que treballaran en diferents torns.