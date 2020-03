Unió de Pagesos fa una crida a estudiants i aturats per treballar en la propera campanya agrària

Unió de Pagesos fa una crida per ampliar a altres collectius com estudiants o persones que s’hagin quedat a l’atur com a conseqüència de la crisi pel Covid-19 la possibilitat de treballar en la propera campanya agrària. Mentrestant, el sindicat continua treballant en les diferents mesures anunciades els últims dies, tant amb diversos departament de la Generalitat de Catalunya com amb els sindicats obrers, per preparar la propera campanya agrària.









L’objectiu d’aquestes iniciatives, com ha reiterat el sindicat, és poder cobrir les necessitats de la pagesia i el sector en el seu conjunt amb persones properes al territori, fet que minimitzaria els desplaçaments, i respectant les mesures sanitàries dictades per les autoritats corresponents, ajudaria a fer efectives les mesures decretades per controlar l’expansió del covid-19.





Així, Unió de Pagesos ha traslladat al Departament d’Agricultura que faci extensiva aquesta petició als estudiants de les escoles agràries que en aquests moments es troben sense activitat lectiva presencial, i que també la traslladi als centres de secundària, de formació professional i universitats de les zones rurals amb més demanda de mà d’obra. Els estudiants podran fer arribar les seves peticions a l’adreça campanyaagraria2020@uniopagesos.cat.





Igualment, el sindicat treballa permanentment amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que persones properes als territoris amb més demanda de mà d’obra i que hagin vist afectada temporalment la seva situació laboral puguin també adreçar-se al mateix correu la seva petició per treballar en la campanya agrària.





Unió de Pagesos considera que cal traslladar la necessitat de posar en relleu la importància de que la pagesia i el sector puguin desenvolupar la seva activitat per garantir l’abastiment alimentari a la societat, per això també és necessària en aquests moments la solidaritat de la societat amb la pagesia que produeix aquests aliments.