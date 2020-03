Els mitjans locals catalans demanen ajudes per sobreviure a la crisi del Covid-19

L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), formada per més de 400 mitjans catalans -la majoria locals i comarcals-, demana que les administracions donin suport "amb caràcter d'urgència" als mitjans d'informació impresos i digitals durant aquest Estat d'alarma per coronavirus.





En un comunicat aquest dimecres, expliquen que els seus ingressos per publicitat han caigut dràsticament en les últimes setmanes a causa del fre econòmic generalitzat que pateix el país; al mateix temps que els periodistes han hagut de "doblar els esforços" per informar i les empreses s'han trobat amb problemes per imprimir i distribuir les seves publicacions.





"Ara que, a la fragilitat, anàvem trobant l'equilibri i la viabilitat per als nostres mitjans, ens arriba aquest sotrac que posa en greu perill tots els sectors i molt especialment el nostre i amb ell, milers de llocs treball", lamenten des d'Amic.





Des de l'associació reivindiquen el paper clau de la premsa "com a instrument perquè els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, dels nostres pobles i ciutats, gaudeixin del dret de la informació, se sentin acompanyats i arrelats a una comunitat que no els deixa sols"; però reconeixen les dificultats per sobreviure amb l'actual crisi.





Per aquesta raó, reclamen als governs que es consideri a la premsa "un sector bàsic i estratègic, com reconeix la llei, afectat de ple per aquesta crisi sanitària del Covid-19, igual com ara ho és la restauració o el turisme" , i que a més ha de seguir treballant sense ingressos.





Demanen suspendre "de manera imminent i per un termini no inferior a tres mesos" el pagament d'impostos i cotitzacions de la Seguretat Social per a empreses i autònoms; agilitzar els tràmits dels ERTO per causa major; aprovar una moratòria en el pagament de crèdit; i accelerar el pagament de subvencions concedides i campanyes publicitàries institucionals; entre altres mesures.