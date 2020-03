L'ONU demana 1.900 milions d'euros per a països pobres davant el coronavirus

El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida aquest dimecres a mobilitzar 2.000 milions de dòlars (una mica més de 1.900 milions d'euros) per tal de poder donar assistència als països més vulnerables per fer front a la pandèmia del coronavirus a nivell mundial.









"El Covid-19 està amenaçant a tota la humanitat, per això tota la humanitat ha de defensar-se", ha reivindicat Guterres en el llançament de la petició, advertint que "les respostes individuals dels països no seran suficients" davant d'aquesta pandèmia.





Però en concret, ha afegit, cal ajudar els més vulnerables entre els vulnerables, els "milions i milions de persones que tenen menys capacitat de protegir-se". Segons el secretari general de l'ONU, "és una qüestió de solidaritat humana bàsica i és crucial per combatre el virus".





"És el moment de fer un pas endavant en favor de les persones vulnerables", ha reivindicat Guterres, que ha estat acompanyat pel secretari general adjunt d'Assumptes Humanitaris, Mark Lowcock, el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, i la directora executiva de el Fons de l'ONU per a la Infància (UNICEF), Henrietta Fore.





El pla està dirigit a ajudar 51 països de Sud-amèrica, Àfrica, Orient Pròxim i Àsia a través de les agències de l'ONU i les ONG.





El seu objectiu és subministrar equipament essencial de laboratori per diagnosticar el virus i subministraments mèdics per tractar les persones, instal·lar punts de rentat de mans en campaments i assentaments, així com posar en marxa campanyes d'informació pública sobre com protegir-se i protegir a altres de virus .





Així mateix, es buscarà establir ponts aeris i centres a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina per portar els treballadors humanitaris i subministraments a on més es necessiten.