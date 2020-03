Catalunya preveu rebre 50.000 test ràpids de coronavirus

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha explicat aquest dimecres que el Govern preveu rebre a partir de divendres 50.000 proves ràpides de coronavirus, que formen part d'una compra realitzada "independentment de les que puguin arribar" del Ministeri de Sanitat.













En la seva intervenció després d'una compareixença telemàtica del president de la Generalitat, Quim Torra, amb els líders de grups parlamentaris, Vergés ha destacat que tenen demanades per a les pròximes setmanes altres dues tandes d'aquestes proves ràpides, cadascuna d'elles de 100.000 test.





Ha detallat que s'utilitzaran en tres fases: començaran per una adreçada a personal sanitari i cribratge d'urgències, i hi haurà una segona per a l'àmbit residencial, atenció primària i personal essencial no sanitari, i una tercera setmanes després per a l'àmbit comunitari.





La consellera ha insistit a demanar un confinament total, excepte de personal de serveis essencials, i mesures econòmiques "imprescindibles perquè les persones puguin estar tranquil·les i puguin fer la seva confinament a casa", com demana el Govern a l'Executiu central.





Ha destacat la importància que les unitats de cures intensives (UCI) funcionin com una xarxa única i sota una mateixa coordinació, i fa dies que es deriven pacients a llits de titularitat privada, ha destacat Vergés, que ha recordat que no és un virus només d'ancians i vulnerables: entre el 15% i el 20% dels ingressats a la UCI tenen entre 20 i 50 anys.





80 RESIDÈNCIES





Ha explicat que 80 de les 1.800 residències catalanes tenen casos positius o amb símptomes, i ha destacat que s'han de protegir els equips d'aquestes residències, a més del personal d'hospitals i atenció primària, per agrupar equips i que treballar de forma sectoritzada.





Vergés ha garantit que estan "treballant i donant-ho tot perquè el pic arribi com més aviat millor" per començar a reduir la quantitat diària de contagis i morts, i ha avisat que, quan aquest arribi, seguiran havent setmanes difícils.





Ha reiterat que l'actual serà una "setmana especialment complicada" i que les properes tres o quatre seran de màxima tensió, ha subratllat un mes després del primer cas a Catalunya, període durant el qual han adaptat el sistema sanitari per fer front a aquesta crisi , segons ella.