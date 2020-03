La Selectivitat té nova data: entre el 22 de juny i el 10 de juliol a tot Espanya

El Ministeri d'Educació i Formació Professional i els màxims responsables educatius de les comunitats autònomes han acordat celebrar l'anomenada Prova de Batxillerat d'Accés a la Universitat (EBAU) entre el 22 de juny i el 10 de juliol, permetent que la convocatòria extraordinària pugui realitzar fins al 10 de setembre.





Així ho han decidit aquest dimecres a la reunió telemàtica de la Conferència Sectorial d'Educació, presidida per la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, convocada per abordar la incidència de la crisi del coronavirus en el sector educatiu, on les classes presencials estan suspeses des de fa més d'una setmana.





En un comunicat del Ministeri d'Educació, se subratlla que "aquestes dates proposades per a la realització de la EBAU dependran de l'evolució de la pandèmia", encara que s'ha establert que les qualificacions es publiquin abans del 17 de juliol per a la convocatòria ordinària i abans del 18 de setembre en el cas de l'extraordinària. Ara, cada comunitat autònoma decidirà els dies en què se celebraran les proves a les seves universitats.





En acabar la reunió, la ministra Celaá ha destacat davant els mitjans la "coordinació" entre tots els consellers i conselleres d'Educació autonòmics.





"Vivim temps de gran pesar i tothom s'està bolcant en buscar resultats eficients per als alumnes, que són els nostres principals destinataris", ha dit Celaá.





La trobada ha estat profitós en opinió de la ministra. "Només ens ha quedat pendent les dates de les ofertes d'ocupació pública que determinarem la setmana que ve", ha precisat.





Sobre la Selectivitat, Celaá també ha anunciat que la majoria de les comunitats autònomes optaran, per les circumstàncies actuals, per portar la seva convocatòria extraordinària a setembre, antiga data de les recuperacions acadèmiques.





La setmana passada, els ministeris d'Educació i d'Universitats, les comunitats autònomes i els rectors van acordar ajornar els exàmens de Selectivitat d'enguany, previstos durant les primeres setmanes de juny, després de la interrupció de l'activitat docent pel coronavirus.









El Ministeri admet "la dificultat que està suposant per al professorat que imparteix classe en segon de Batxillerat i, especialment, per als estudiants d'aquest curs, la suspensió de les classes presencials a causa de l'epidèmia" tenint en un horitzó proper les proves d'accés a la universitat, que cada any realitzen més de 200.000 estudiants a tot Espanya.





Per això, "per assegurar que l'accés a la universitat es produeix en termes d'equitat i justícia", subratlla el Ministeri, s'ha acordat també modificar "el model i el contingut de les proves" amb l'objectiu que "l'alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat a classe algun bloc o blocs de contingut d'alguna de les matèries".





Celaá ha explicat en què consisteix l'acord de flexibilitzar la prova d'accés a la universitat, cosa que es traduirà en incloure més opcions de resposta en els exàmens perquè "alumnes que han pogut treballar en continguts diferents puguin demostrar el que saben, no ho que no han donat". Aquesta proposta "ha estat ben rebuda per les comunitats", assegura la ministra d'Educació.





REUNIÓ DEFINITIVA A L'ABRIL





El calendari acordat per a la Selectivitat encara podria veure subjecte a canvis si la pandèmia

no remet i es perllonga l'estat d'alarma decretat a Espanya.





Per això, Celaá tornarà a reunir-se amb els consellers d'Educació de les comunitats autònomes a l'abril per decidir com tancar el curs: si des de casa o tornant a les aules. En cap cas, ha assegurat la ministra, el curs acabarà abans d'hora.





"A l'abril ens tornarem a treure el cap a la videoconferència per confirmar les circumstàncies i veure com transitem al final del curs. Esperem que pugui haver-hi activitat presencial dels alumnes, la qual cosa permetrà repassar els continguts més importants de la EBAU", ha explicat.





En aquest sentit, Celaá ha llançat un missatge de tranquil·litat a les famílies. "Estem treballant intrèpidament perquè cap alumne perdi el curs per la pandèmia i siguin avaluats en condicions de justícia i equitat", ha dit, fent un reconeixement públic a la feina dels professors a distància: "Han demostrat estar a l'altura de les necessitats de país".





En aquest escenari d'ensenyament telemàtica i en línia, Celaá ha mostrat la seva preocupació pels alumnes sense accés a internet, que "són els menys", però que el Ministeri està tractant d'identificar per proveir-"de les eines necessàries perquè puguin continuar "amb els seus estudis.









SUSPENSIÓ DE LES PROVES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA





La ministra Celaá ha proposat també a les comunitats autònomes que es cancel·lin les proves d'avaluació diagnòstica que estableix la LOMCE, llei actualment en vigor, per a 3r i 6è de primària i 4t de l'ESO.





"Les avaluacions de diagnòstic de la LOMCE no es van a realitzar, no hi ha cap condició per realitzar-les i hi ha hagut un acord de les 17 comunitats autònomes", ha assegurat Celaá sobre aquestes proves introduïdes en la també coneguda 'Llei Wert' que pretén derogar amb la seva reforma educativa.





Pel que fa als alumnes que estan realitzant aquest curs a l'estranger, el Ministeri assegura que establirà sistemes específics per homologar els seus estudis, atès que la majoria de l'alumnat està continuant les classes en la modalitat en línia.





La Conferència d'Educació ha aprovat també les mesures acordades aquest passat dimarts a la Comissió de Formació Professional. En concret, flexibilitzar les pràctiques en el centre de treball per a superar el curs, ampliant el període establert en el calendari escolar.





Aquesta mesura extraordinària haurà de coordinar-se amb les dates de celebració de la EBAU per permetre que tots els estudiants que així ho desitgin puguin presentar-se a la prova d'accés a la Universidad.