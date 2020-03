Endesa activa un pla de subministrament elèctric per a centres sanitaris

Endesa ha posat en marxa un pla de contingència amb l'objectiu de preservar la normalitat del subministrament elèctric de tots els centres sanitaris públics i de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP) de Catalunya.









En un comunicat aquest dimecres, la companyia elèctrica ha explicat que s'han revisat totes les instal·lacions elèctriques que alimenten 71 centres sanitaris i ha establert una operativa especial per garantir que, si hi hagués alguna incidència, es pogués restablir el més aviat possible.





El pla estarà vigent mentre durin les necessitats vinculades a la pandèmia i recull totes les instal·lacions hospitalàries de Catalunya, identificant perfectament des d'on s'alimenten, tant les línies principals com les secundàries, i els seus respectius centres de transformació.