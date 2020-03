Mor Bill Rieflin, bateria de R.e.m., King Crimson i Ministry

El que va ser bateria de Ministry, King Crimson i R.E.M., Bill Rieflin, ha mort de càncer als 59 anys, segons han confirmats en xarxes socials companys i amics com Michael Stipe o Robert Fripp.





Rieflin nació el 1960 a Seattle i va començar la seva carrera musical a finals dels setanta en bandes locals com The Telepahts, Tupperwares o The Blackouts.





Bill Rieflin (esq) i Michael Stipe (dr)





Des d'aquest últim grup va saltar als Ministry liderats per Al Jourgensen durant part dels vuitanta i els noranta. La seva següent destinació va ser REM des de 2003 fins 2011 i després, després de la fi d'aquest grup, es va enrolar en King Crimson primer com a bateria i després teclista.





Multi-instrumentista més enllà de bateria, a part d'aquests il·lustres noms del rock de les últimes dècades, Rieflin va col·laborar també amb molts altres artistes com Chris Cornell, Nine Inch Nails, Peter Murphy o Swans. També va fer projectes en solitari.