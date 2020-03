L'actor Dani Rovira té càncer

Dani Rovira, actor protagonista de 'Vuit cognoms bascos' o 'Superlópez', ha anunciat que pateix càncer. L'intèrpret ha fet pública la seva malaltia a través de les xarxes socials, on ha confirmat que pateix la limfoma de Hodgkin, un tipus de càncer afecta el sistema immunitari.









"Fa una setmana que m'ho han diagnosticat, encara que portava ja mesos arrossegant cert cansament i malestar", comença el missatge de Rovira a Instagram que acompanya una foto de la qual ha estat la seva primera sessió de quimioteràpia.





L'actor, de 39 anys, explica que ha decidit donar a conèixer la seva malaltia perquè "per a allò bo i per a allò dolent" és "un personatge públic". "I abans que comenci el circ d'especulacions i sensacionalisme en certa premsa i en xarxes socials, prefereixo ser jo la font principal d'informació", assenyala Rovira que després relata que el seu càncer "ja té nom i cognoms: LIMFOMA DE HODGKIN".





"Avui és el meu primer dia de quimio i per davant una llarga lluita contra el" bitxo ". No tinc por. Estic tranquil", assegura el còmic malagueny que també ha revelat que "té bon pronòstic i els doctors em transmeten molt bones sensacions". "No em falten forces ni ganes per sortir airós d'aquesta", assegura.