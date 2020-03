Meliá presenta ERTO per 8.382 treballadors

Meliá Hotels International ha presentat aquest dimecres un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afectarà 8.382 empleats dels seus hotels, oficines corporatives i regionals ubicades a Espanya davant el tancament dels seus hotels per la crisi sanitària del coronavirus.









En concret, l'ERTO afectaria 1.050 treballadors de les oficines corporatives i 7.332 als hotels. En el 90% dels casos, al no poder desenvolupar-se les funcions, l'expedient sol·licita regulacions temporals del 100%, i el 10% restant es refereix a reduccions de jornada del 50% per als treballadors les funcions continuen sent necessàries en el marc de l' Pla de Contingència.





No obstant això, la companyia ha de complementar la prestació per desocupació percebuda pel treballador fins al 50% del seu salari brut.





Aquesta mesura exclou únicament a el màxim òrgan de direcció, als vicepresidents, directors d'operacions i directors d'hotel, que mantindran les seves funcions amb una reducció del 50% en els seus salaris.





Meliá s'ha vist obligada a tancar tots els seus hotels causa de l'estat d'alarma i les restriccions dels viatges.