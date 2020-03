La Diputació de Barcelona aporta màquines llevaneus per garantir la movilitat d'emergències

La Diputació de Barcelona ha establert un dispositiu especial per mantenir la mobilitat en la seva xarxa de carreteres davant la situació d'alerta del Pla especial d'emergències per nevades a zones de la demarcació de Barcelona, confirmades pel Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

















De cara a garantir la seguretat i mobilitat viària a la xarxa local de carreteres s’estan realitzant feines de manteniment i prevenció amb les precaucions pertinents en relació a la situació de pandèmia. La transitabilitat de les carreteres es considera necessària per mantenir oberts tant els accessos als centres sanitaris com a d'altres serveis essencials com també per a la circulació de vehicles de transport de mercaderies i d’emergència.





La Diputació compta amb dues màquines llevaneus rotatives que poden actuar sobre la neu acumulada en gruixos molt importants així com de 24 unitats de camions llevaneus i fresadores, repartides pels diferents sectors en que està dividida la demarcació de Barcelona: sector de Berga, 3 llevaneus i 2 fresadores; sector de Vic, 4 llevaneus; sector de Manresa, 4 llevaneus; sector de Granollers, 4 llevaneus; sector de Vilafranca, 3 llevaneus, i sector de Martorell: 4 llevaneus.





Aquesta maquinària permet expulsar la neu de la calçada mitjançant una pala o fula d'acer fins a gruixos inferiors a 100 cm. També, mitjançant un dipòsit de càrrega de sal de 5-6 m3 de capacitat incorporat al camió, escampar sal de forma regulable sobre la calçada.





Les sitges i dipòsits de sal per a la xarxa viària es troben situats als centres de conservació de Bagà, Berga, Sant Agustí de Lluçanès, Prats de Lluçanès, Calldetenes, Salelles, Caldes de Montbui Castellbisbal, Vilafranca i Martorell, amb una capacitat mitjana entre 200 i 60 tones de sal en cadascun.