Els lletrats de Congrés rebutgen els plens telemàtics

Els lletrats de Congrés s'han pronunciat en contra de permetre intervencions per via telemàtica en el Ple de Congrés, com havien demanat formacions com Ciutadans o Junts per l'amenaça del coronavirus, i han recordat que el reglament vigent requereix estar present per parlar, que el Tribunal Constitucional tampoc hi va permetre a Parlament quan volien celebrar la investidura de Carles Puigdemont per videoconferència, i que, a més, l'hemicicle no està tècnicament preparat per organitzar una sessió així.









L'últim informe dels lletrats subratlla que, en el seu article 70, el Reglament de Congrés estableix que "els discursos es pronunciaran personalment i de viva veu", i que "l'orador podrà fer ús de la paraula des de la tribuna o des de l'escó", però sense contemplar cap altra alternativa. El que es va permetre a partir del 2011 va ser el vot a distància en determinades condicions, però pel que fa a les intervencions no hi va haver més canvis ja que s'entén que, a l'hora d'intervenir, qualsevol diputat pot ser substituït per un altre.





"La previsió de l'ús de la tribuna o l'escó no s'acompanya de cap possibilitat d'intervenir en absència o fora de la Sala de Plens, la qual cosa és lògic, perquè respon a la immediatesa com a essència mateixa del debat, serveix a l'adequat desenvolupament de la mateixa i a la deguda ordenació per la Presidència, al temps que permet el correcte seguiment per tercers de la sessió pública", esgrimeixen els serveis jurídics.





Per tant, per autoritzar intervencions des de fora del Congrés seria precís, d'entrada, una reforma del reglament vigent. Però, en tot cas, els lletrats recorden més la sentència de TC que va impedir al Parlament celebrar la investidura de Puigdemont des de Bèlgica, on es deia que "la presència dels parlamentaris a les cambres i en els seus òrgans interns és un requisit necessari perquè puguin deliberar i adoptar acords" i que "en els procediments parlamentaris la interacció entre els presents és un element essencial perquè la cambra pugui formar la seva voluntat".





Els lletrats indiquen que, "des del punt de vista tècnic, el Congrés no compta, de moment, amb els mitjans necessaris per poder celebrar una sessió plenària mitjançant el procediment de videoconferència", ni per coordinar 350 intervencions telemàtiques, ni encara que només fossin alguns portaveus dels que fes ús d'aquests sistemes i calgués atendre a tots ells alhora.