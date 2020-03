El Govern espanyol ha trobat al Congrés el suport de PP, Vox, Ciutadans i PNB, a més de PSOE i Unides Podem, a les mesures econòmiques aprovades des de l'emergència sanitària pel virus Covid-19 en els tres decrets lleis aprovats en tot just una setmana, però tota l'oposició li ha demanat a l'executiu més ambició en la seva política i noves mesures.





Així mateix, els vots de PP, Vox, Esquerra Republicana i Ciutadans han forçat la tramitació com a projecte de llei de l'últim dels decrets aprovats, el que busca mobilitzar 200.000 milions d'euros, de manera que podran proposar canvis en el decret amb les mesures més contundents que ha aprovat l'executiu per fer front a aquesta crisi.





Durant el debat del decret, el PP ha reclamat al Govern espanyol que eximeixi a tots els autònoms del pagament de les quotes, com a mínim aquest mes, redueixi un 50% l'Impost de Societats a totes les empreses, ampliï els terminis de liquidació trimestral i mensual a les pimes, i retardi el pagament d'IRPF.





Així mateix, el seu responsable parlamentari d'afers econòmics, Mario Garcés, ha posat en dubte que les mesures aprovades puguin aplicar-se de forma immediata i eficàcia, i s'hagin aprovat pensant en els recursos humans i materials de l'Administració, com per atendre l'onada d'ERTOs, o en el propi ordenament jurídic i financer.





També ha avançat el suport de Vox als decrets seu portaveu, Iván Espinosa dels Monteros, "per responsabilitat", malgrat considerar-los "clarament insuficients", reclamant més un "gir de 180 graus de les seves prioritats" i "renunciar a tota mesura que elevi les càrregues fiscals de les empreses".









PODEM DEMANA MESURES "DRÀSTIQUES" I ERC PROHIBIR ACOMIADAMENTS





Txema Guijarro, de Unides Podem, ha demanat a Calviño estudiar mesures "més dràstiques i incisives" en lloguer, per a desocupats o autònoms, i "aprofundir" les ja aprovades, si bé ha reconegut que les polítiques de retallades i austeritat en els últims anys "han debilitat la capacitat de resposta" de l'Administració. Traient les pensions a la despesa social, aquest és avui un 15% inferior des de 2009, ha dit, uns 23.500 milions menys.





El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha enumerat un paquet complementari de mesures, entre elles la prohibició d'acomiadar, un impost especial i temporal a empreses digitals de distribució i repartiment, com Glovo, la suspensió dels lloguers, l'ajornament de pagaments fiscals , una renda garantida i un impost permanent a les grans fortunes. "Poden anomenar-lo 'donació obligada', potser així els sona millor", ha dit.





També ha demanat la prohibició dels acomiadaments i una renda garantida d'emergència Mertxe Aizpurua, d'EH-Bildu, que ha restringir les facilitades ERTOs a empreses a partir d'un determinat nivell de facturació, un impost a la banca i bloquejar augments del preu en productes alimentaris, sanitaris i de transport.





Cs TENDEIX LA MÀ: "PENSIN PER QUAN CALGUI PAGAR ELS DEUTES"





Per part de Ciutadans, María Muñoz ha reclamat al Govern espanyol una "triple garantia econòmica", salarial, de liquiditat i fiscal, per afrontar el "cop" de la crisi, una major "ambició" per ajornar pagaments, i ha estès la mà a l'Executiu per uns Pressupostos "d'emergència". "Pensin en qui volen al seu costat quan arribi el moment de pagar els deutes", ha dit.





Per Mikel Legarda, del PNB, les mesures adoptades van "en la bona direcció", però ha assenyalat que "requeriran rapidesa en la seva aplicació", a més d'"altres mesures econòmiques i fiscals", a més de suport europeu, a través del Mecanisme d'estabilitat (MEDE) o la compra de deute públic.





"SI HI HA LIBERALS ABRAÇANT MESURES SOCIALISTES, ARRIBARÀ TARD EL GOVERN?"





Per part de Més País, el seu portaveu, Iñigo Errejón, ha comentat que, després de veure als defensors de mercat "corrent a abraçar mesures de caràcter socialista", seria "una ironia que un Govern socialista arribés tard, podent haver pal·liat molt patiment". "Les mesures són insuficients perquè cal parar-ho tot", ha subratllat, implorant una "política més ambiciosa" per "no estar discutint una setmana després ho evident".





"El coronavirus no dóna treva, però Hisenda tampoc", ha lamentat Néstor Rego (BNG), mentre que Mireia Vehí ha demanat una moratòria d'acomiadaments, que el BCE emeti diners sense deute i la recuperació de diners que deu la banca pel rescat. "Reparteixin la riquesa, que aquesta crisi no la paguin els de sempre", ha exigit la portaveu de la CUP, que rebutja els decrets.





Isidre Martínez Oblanca (Fòrum), ha reivindicat un "Europla econòmic solidari de segle XXI" i Sergio Sayas, d'UPN, atendre les necessitats agrícoles i ramaderes i preparar-se per un allargament de la crisi. "No és el mateix tenir l'economia parada un mes que un semestre", ha dit.