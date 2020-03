Asens retreu a ERC i JxCat la seva abstenció en la pròrroga de l'estat d'alarma

El president del grup de Unides Podem i diputat d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha criticat aquest dimecres la manca de responsabilitat d'ERC i JxCat per no donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus.





Així mateix, ha aprofitat per urgir al Govern central a aprovar com més aviat millor la suspensió dels lloguers per a grups vulnerables i una renda mínima d'emergència per a persones sense ingressos.





Així ho ha posat de manifest en un missatge en vídeo que ha gravat des del seu domicili a Barcelona, en el qual explica l'absència de tots els diputats d'En Comú Podem de Ple d'aquest dimecres, per evitar desplaçaments innecessaris que suposin un risc de contagi .

El diputat català ha assegurat que els ha "desconcertat" la posició dels independentistes, que ha titllat de "poc coherent".









"Està bé apuntar lluny i ser ambiciosos, nosaltres també ho som, però és poc coherent per a nosaltres exigir arribar fins a 10, i negar-se a aprovar mesures que et permeten arribar a 7 o 8", ha apuntat.





"Si tots féssim com ERC i JxCat avui seria un desastre. No s'hauria aprovat la pròrroga. Seria molt poc responsable. La responsabilitat vol dir això, fer-se càrrec de les conseqüències dels propis actes", ha defensat.





JA ARRIBARÀ EL MOMENT D'EXIGIR RENDIR COMPTES PELS ERRORS





Segons Asens, ser responsable en aquest moment "no és incompatible" amb seguir sent ambiciós, demanant més mesures per fer front a la pandèmia, ni amb l'exigència de rendició de comptes"." Això s'ha de fer. Ja arribarà aquest moment", ha afirmat.





"Caldrà posar la lupa en l'actuació de totes les administracions, no només d'una, per aprendre dels errors que s'hagin comès, aquí i a la resta del món, però ara el que toca és fer pinya, empatitzar, construir ponts aquí on hi ha trinxeres, ser solidaris, i seguir el camí que ens marca la gent des dels balcons", ha reclamat.





Així mateix, ha defensat les mesures que ha posat en marxa el Govern per fer front a la pandèmia, tant en el front sanitari com en el social i econòmic. "No serveix de res que avancem en un front i no en els altres dos", ha avisat.





Referent a això, ha urgit a l'executiu, en el qual els comuns estan representats pel ministre d'Universitats, Manuel Castells, que cal prendre "més mesures", en concret, la suspensió del pagament dels lloguers d'aquelles persones que s'estan veient molt afectades per la crisi, i una renda mínima d'emergència.