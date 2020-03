Un col·laborador del Papa, positiu de coronavirus

Un collaborador proper del Papa, que viu també a la residència Casa Santa Marta, ha estat traslladat a un hospital de Roma després d'haver resultat positiu al test diagnòstic de coronavirus, segons han informat dimecres alguns mitjans de comunicació italians.









Segons han revelat mitjans com 'Il Messaggero', es tracta d'un sacerdot italià que treballa en la Secretaria d'Estat. Aquesta informació no ha estat confirmada de forma oficial per l'oficina de premsa del Vaticà.









Des de finals de febrer, les mesures de protecció sanitària entorn del Papa s'han extremat. A més de limitar la seva agenda i presidir l'Ángelus i l'audiència general sense fidels, en les poques visites oficials que rep en el Palau Apostòlic es respecten les distàncies de seguretat i s'han eliminat els estrènyer-nos de mans o els petons per a les salutacions.





El Vaticà ha constatat fins ara quatre casos de contagi per coronavirus, tres nous que se sumen al cas d'una pacient que va ser atesa en un dels ambulatoris i que va resultar positiva al test diagnòstic.





Segons va informar l'oficina de premsa del Vaticà es tracta d'un empleat de l'Estat de la Ciutat del Vaticà que treballa a l'Oficina trànsit de mercaderies, en concret a la duana, situada dins de l'estructura de l'edifici ferroviari, actualment tancada al públic però amb empleats que encara operen dins. A més d'altres dos treballadors dels Museus del Vaticà.