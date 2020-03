Sánchez nega haver actuat tard a les residències i responsabilitza les CC.AA.

El president de Govern, Pedro Sánchez, s'ha defensat aquest dijous de les crítiques de l'oposició sobre la seva tardança a l'hora d'imposar mesures per frenar el coronavirus assegurant que si no es va actuar abans va ser perquè ningú va saber veure el que ens venia a sobre.





Per justificar-se, ha recordat en el seu torn de rèplica durant el debat al Congrés dels Diputats sobre la pròrroga de l'estat d'alarma que des del Ministeri de Sanitat, el doctor Fernando Simón va alertar el passat 7 de març de risc que representaven les residències de grans, si bé va deixar en mans de les comunitats autònomes que valoressin què fer amb elles encara que els va recomanar que sempre era "millor sobreactuar".





També ha recordat que fins al decret de l'estat d'alarma, vigent des del passat 14 de març, la capacitat de les Conselleries de Sanitat era "plena", de manera que podien haver-se proveït del material sanitari que haguessin considerat pertinent per protegir-se del coronavirus. No obstant això, ha apuntat Sánchez, les queixes des d'algunes autonomies per la manca de material només sorgeixen a partir de la declaració de l'estat d'alarma.





Els Governs autonòmics, ha incidit el president, van tenir informació puntual pel que fa a l'evolució del coronavirus des dels primers dies en què va començar a caminar el nou Govern de coalició, que va convocar la primera reunió de coordinació en matèria sanitària el passat 24 de gener, i la primera trobada amb la presència dels consellers de Sanitat el 5 de febrer, un mes abans que es produís la primera víctima moral al país per coronavirus.





"No hi ha dubte que si vivim aquesta situació és que no hem estat capaços de frenar-la", ha reconegut Sánchez, que ha precisat que això és un judici a posteriori. "Amb el que avui sabem hauríem actuat d'una altra manera", ha afirmat, com també haurien fet altres països del nostre entorn que s'estan veient envaïts pel coronavirus de manera sorprenent.





Sánchez ha defensat que Espanya ha imposat mesures de contenció contundents amb menys infectats que nacions com Itàlia, Regne Unit o França i ha assenyalat que en altres països europeus es van celebrar també amb normalitat manifestacions massives pel 8M. Ha esmentat el cas de França, que el mateix dia que Espanya aprovava l'estat d'alarma, permetia una protesta dels armilles grogues i a l'endemà celebrava la primera volta de les eleccions municipals.





La portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, ha cridat l'atenció sobre les més de 10.000 denúncies interposades des que es va proclamar l'estat d'alarma per incompliment, advertint als seus autors que amb el seu comportament irresponsable no només posen en risc la seva vida, també la dels seus familiars i amics.





Lastra també li ha demanat al líder del PP, Pablo Casado, que no pretengui ser "capità a posteriori" perquè el passat 10 de març, quan ja s'havien conegut diversos positius entre els diputats de tres grups parlamentaris diferents, el seu partit es va oposar a que s'ajornés el Ple previst per a aquesta mateixa setmana i estaven a favor d'ajuntar a 350 parlamentaris vinguts dels diferents territoris en l'hemicicle.