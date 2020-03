Presos catalans fabricaran 32.000 uniformes d'hospital per als sanitaris

Presos de presons catalanes fabricaran en els tallers dels centres penitenciaris 32.000 uniformes sanitaris per proveir als hospitals durant la pandèmia de coronavirus.









La Conselleria de Justícia de la Generalitat ha explicat en un comunicat aquest dijous que es tracta d'un encàrrec especial de l'Institut Català de la Salut (ICS), tot i que els presos ja fabriquen des de 2008 unes 430.000 peces de roba per a hospitals cada any, com bates , pantalons, tovalloles i llençols.









L'encàrrec de 32.000 uniformes es destinarà als jubilats, recent llicenciats i estudiants d'últim any que s'han incorporat a el sistema sanitari arran de la pandèmia de Covid-19.





Els presos cosiran bates, camises, jaquetes i pantalons a les presons de Quatre Camins, a la Roca de Vallès (Barcelona); a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), i a la presó de Ponent, a Lleida.





La Conselleria ha explicat que la producció "començarà en els pròxims dies" i que lliuraran el material a l'ICS de forma setmanal.





A més, el Centre de Joves de Quatre Camins fabrica des de la setmana passada mascaretes per a hospitals: hi ha 20 interns que treballen en dos torns i produeixen unes 3.000 mascaretes a el dia.