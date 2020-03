Bosch desenvolupa una prova ràpida per diagnosticar el coronavirus en dues hores i mitja

El proveïdor mundial de tecnologies i serveis Bosch ha desenvolupat una prova ràpida per diagnosticar el coronavirus, de manera que en menys de dues hores i mitja permet saber si una persona està infectada de Covid-19, segons ha informat l'empresa.





"Volem que la prova ràpida de Bosch contribueixi a contenir la pandèmia de coronavirus el més ràpid possible. Accelerarà la identificació i l'aïllament de pacients infectats", ha assegurat el conseller delegat de Bosch, Volkmar Denner.





Desenvolupada en sis setmanes, la prova ràpida de la companyia alemanya pot detectar una infecció per coronavirus en menys dues hores i mitja, mesures des del moment en què es pren la mostra del pacient fins que arriba el resultat.









Segons la signatura, un altre dels avantatges del seu nou descobriment és que es pot realitzar directament en el punt d'atenció, el que elimina la necessitat de transportar mostres i permet aïllar persones infectades "immediatament".





"El temps és essencial en la lluita contra el coronavirus. Diagnòstic ràpid i fiable directament en el lloc sense anada i tornada: aquesta és la gran avantatge de la nostra solució", ha afegit Denner.





DIVERSES PATOLOGIES





La prova ràpida de Bosch permet analitzar en una sola mostra no només l'existència o no de Covid-19, sinó també d'altres nou malalties respiratòries, incloses la grip A i B.





Aquest nou desenvolupament és el resultat de la col·laboració entre la filial de la tecnològica alemanya Bosch Healthcare Solutions i la companyia mèdica d'Irlanda de Nord Randox Laboratories.





"La característica especial de la prova de Bosch és que ofereix un diagnòstic diferencial, el que estalvia als metges el temps addicional necessari per realitzar més proves. També els proporciona un diagnòstic fiable ràpid perquè puguin començar un tractament adequat", ha indicat president de Bosch Healthcare Solutions, que ha assegurat que a partir d'abril aquesta prova estarà disponible a Alemanya i s'estendrà per altres mercats, començant per Europa.





"Juntament amb el nostre soci Randox, hem aconseguit desenvolupar aquesta prova ràpida innovadora en molt poc temps i ara estem en condicions d'oferir-lo al mercat", ha afegit Meier.