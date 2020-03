El GP d'Espanya de motoclismo també es posposa

El Gran Premi Espanya, cita de calendari del Mundial de Motociclisme que havia de disputar al Circuit de Jerez-Àngel Nieto de l'1 a el 3 de maig, ha estat posposat i sense nova data prevista a causa de la pandèmia del coronavirus.





"FIM, IRTA i Dorna Sports lamenten anunciar l'ajornament del Gran Premi Red Bull d'Espanya, que s'havia de celebrar al Circuit de Jerez - Ángel Nieto de l'1 a el 3 de maig. L'actual brot de coronavirus ha obligat a reprogramar l'esdeveniment", van comunicar aquest dijous els organitzadors del Mundial.









A més, atès que aquesta pandèmia "es manté en constant evolució", no confirmen una nova data de celebració del GP d'Espanya, i no ho faran fins que s'aclareixi quan serà possible celebrar la cita. "Tan aviat com estigui disponible, es publicarà un calendari revisat", van avisar.





De moment, el COVID-19 ja va impedir l'estrena de la categoria reina de MotoGP al GP de Qatar, el 8 de març, tot i que sí que van córrer les categories de Moto2 i Moto3, que estaven ja a Losail per un entrenament oficial de pretemporada.