Un economista adverteix: "Caldrà un Pla Marshall, les mesures adoptades fins ara semblen limitades"

Les mesures aprovades fins ara pels governs i la UE per palliar els efectes econòmics del coronavirus "semblen limitades". Concretament, les acordades aquesta setmana en el si de la unió han de ser enteses més com "un anunci d'intencions" que com el programa d'acció definitiu, apunta el professor del Departament d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba CEU, Ramón Alfonso.





En aquest sentit, aquest expert recorda que no són pocs els economistes que han demanat que el Banc Central Europeu augmenti el seu programa de compra d'obligacions, que ara se situa en 2,6 milions en actius. Les reclamacions que s'intensifiqui el programa han crescut parallelament a l'augment dels costos d'endeutament dels països del sud de l''eurozona', situats ja en nivells que no es veien des de fa un any, observa Alfonso.





És a dir, són d'esperar mesures de més transcendència perquè "sí que serà necessari un Pla Marshall". Així ho creu aquest professor universitari: "és altament probable que sigui necessari l'ús combinat de mesures excepcionals d'estímul per part de governs i bancs centrals".





Fins avui, enumera el professor de la UAO CEU, els senyals que ha emès el BCE són el pla presentat per comprar 750 milions de bons addicionals i un compromís sense límits per a defensar la zona euro.













La crisi econòmica serà més llarga





El context, en termes econòmics, no crida a l'optimisme. "En molts països, els efectes de la parada econòmica a causa del coronavirus tindran un impacte que s'estendrà en el temps molt més enllà de la crisi sanitària". L'estimació d'alguns economistes és que podem estar davant contraccions del 30% del PIB de moltes economies, destaca Ramón Alfonso. Aquesta xifra s'explica en les previsibles dificultats que tindran moltes empreses per recuperar el nivell de vendes, el retard o cancellació de projectes d'inversió i els ajustos en les plantilles, que es traduiran en atur i inhibició del consum.





Si, a més, el nostre país optés pel tancament total de la producció, que actualment ja està molt restringida en nombrosos serveis i productes, això "implicaria un nivell suplementari de deteriori econòmic i una complicació addicional a la recuperació".





Keynesianisme i economia de guerra





Davant aquest panorama, "podem pensar que el keynesianisme tornarà a estar de moda. L'aplicació de mesures d'estímul per part dels governs pot aconseguir una major presència en trimestres i anys immediats", apunta Ramón Alfonso.





De fet, ja són repetits els esments de les autoritats al concepte d''economia de guerra'. Alfonso explica les diferents manifestacions que té dins de la ciència econòmica. Amb caràcter general, l'economia de guerra és "el conjunt de contingències assumides per un estat modern per mobilitzar la seva economia la producció de guerra", la qual cosa pot incloure una major planificació, programes d'assignació de recursos, racionament o imposició de taxes.





Ara bé, mirada des del punt de vista de la demanda agregada, l'economia de guerra es vincula al "keynesianisme militar", consistent en què el pressupost militar "estabilitzi els cicles i les fluctuacions empresarials o també s'utilitzi per combatre les recessions". Observada la qüestió des de l'angle de l'oferta, "s'ha registrat el fenomen que les guerres tenen l'efecte d'accelerar el progrés de la tecnologia fins al punt que l'economia s'enforteix molt després del conflicte", exposa aquest especialista. En tot cas, una economia de guerra implica "una major participació de l'estat, que pren el control dels recursos de producció".