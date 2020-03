Mediadors voluntaris per a pares divorciats durant el confinament pel coronavirus

L’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA ha volgut aportar el seu granet de sorra a causa de la paralització dels jutjats de família, i els jutjats en general, que només actuen aquests dies per a resoldre assumptes molt urgents. El servei gratuït que ofereix ACDMA a la ciutadania intenta ser una contribució a enfortir els vincles socials i familiars que tant es necessiten en aquest moment.













ACDMA ha impulsat una iniciativa a la qual s'han sumat de manera desinteressada molts dels seus socis i sòcies mediadores. L'acció de voluntariat consisteix a oferir un servei gratuït a Catalunya per a persones que necessitin aclarir dubtes sobre un conflicte que puguin tenir amb una altra persona en aquest període de confinament pel Coronavirus. El servei vol oferir orientació mediadora que ajudi les parts d'un conflicte a resoldre-l, encara que sigui de manera transitòria, fins que recuperem la normalitat a la qual estàvem acostumats.





Encara que aquests professionals de la mediació homologats poden intervenir en tota mena de conflictes, aquest servei excepcional està pensat sobretot per ajudar a l'entesa entre pares i mares divorciats que tenen dubtes o conflictes sobre com aplicar acords o sentències de divorci en aquesta situació de l'estat d'alarma. En tan sols una setmana s'estan veient afectacions en conflictes relacionats amb el compliment de mesures que regulen la guarda dels fills i filles menors d'edat, així com el règim de comunicació amb el progenitor no custodi.





Existiran també conflictes de convivència durant aquests dies de confinament, conflictes en les organitzacions o conflictes en la comunitat de veïns. Contactant amb ACDMA s'assignarà un mediador o mediadora que pugui acompanyar a les parts en el conflicte. En tots els casos, i com no podria ser d'una altra manera, el servei està sotmès als principis de confidencialitat, neutralitat i voluntarietat de la participació de les parts en el procés de gestió del conflicte.