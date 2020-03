Espanya va comprar tests ràpids de coronavirus a una empresa xinesa sense llicència

L'Ambaixada de la Xina a Espanya ha afirmat aquest dijous que l'empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, a la qual segons alguns mitjans el Ministeri de Sanitat ha comprat tests ràpids per detectar el coronavirus, "no ha aconseguit encara la llicència oficial de l'Administració Nacional de Productes metges de la Xina per vendre els seus productes".





Així ho ha assenyalat l'Ambaixada al seu compte de Twitter després que diversos mitjans hagin publicat que els tests tenen una sensibilitat del 30 per cent, quan haurien tenir-la del 80 per cent.









L'Ambaixada ha aclarit a més que les donacions realitzades pel Govern de la Xina i altres entitats com la Fundació Alibaba no inclouen productes subministrats per Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Dimarts el president d'aquesta entitat, Jack Ma, va informar al Rei de l'enviament a Espanya de 50.000 tests.





D'altra banda, la compra de materials sanitaris anunciada pel Ministeri de Sanitat a la Xina està en curs i aquests subministraments no han sortit encara d'allà.





Per a aquesta compra, explica, el Ministeri de Comerç de la Xina va oferir a Espanya una llista de proveïdors classificats, en la qual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estava inclosa.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar aquest dimecres la compra de material sanitari a la Xina per valor de 432 milions d'euros, 550 milions de màscares, 5,5 milions de test i 950 equips de respiració assistida que arribaran "en les pròximes setmanes".





La titular d'Exteriors, Arancha González Laya, ha afirmat aquest dijous a Ràdio Euskadi que, abans de comprar, el Govern s'ha assegurat que tot el material, des de les màscares, fins als respiradors, guants o tests ràpids, estiguin "homologats" i tenen "la garantia de qualitat necessària.