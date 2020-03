Nadal i Gasol s'uneixen a Creu Roja per recaptar 11 milions entre els esportistes espanyols

Les estrelles de l'esport espanyol Rafa Nadal i Pau Gasol han unit les seves forces en la iniciativa solidària 'Cruz Roja Responde', amb la qual pretendre recaptar un total de 11 milions d'euros entre esportistes espanyols com a forma de tornar el suport de la societat i ajudar a pal·liar les conseqüències del coronavirus.





"Porto uns dies a casa pensant de quina manera puc aportar el meu granet de sorra i després de donar-li moltes voltes he arribat a la conclusió que vosaltres, tot el poble espanyol, mai ens heu fallat als esportistes, sempre heu estat al nostre costat en els moments alegres i complicats. Crec que els esportistes som el que som en gran part gràcies al vostre suport i ara és el moment en què els esportistes no podem fallar-vos", va explicar Nadal en un vídeo difós per les seves xarxes socials.





El tennista va cridar al seu "amic Pau", que "també estava pensant com podíem fer alguna cosa" per lluitar contra la pandèmia. "Junts vam arribar a la conclusió que és el moment d'arrencar aquesta iniciativa a la qual confiem que s'uneixi tot l'esport espanyol i donar un bon exemple d'unitat", ha demanat.









Per això, han decidit encapçala el projecte 'Cruz Roja Responde'. "L'objectiu és clar: aconseguir 11 milions d'euro per ajudar a 1.350.000 persones. Confiem que tot l'esport espanyol es un. Pau i jo ja hem fet la nostra donació, confiem en vosaltres perquè segur que aquesta serà la nostra millor victòria", va afegir Nadal.





De la mateixa manera, Gasol també va llançar la seva petició de suport a altres esportistes espanyols a través de les xarxes socials. "Aquesta lluita és de tots. Els esportistes espanyols sempre hem intentat que us sentíssiu orgullosos i ser una font d'inspiració per a vosaltres. Avui volem aconseguir d'una manera molt més transcendent, volem aconseguir la nostra millor victòria", va arengar el pivot.





Per la seva banda, Creu Roja va avançar les línies mestres de la campanya. "Amb aquest pla Creu Roja pretén reduir els efectes de la pandèmia COVID-19 adaptant els seus serveis i activitats regulars, adoptant noves mesures i donant suport a l'administració pública, per assegurar la continuïtat de les respostes a la població en general i, especialment, a les persones en situació de vulnerabilitat ", ha detallat l'organisme.