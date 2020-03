La premsa catalana demana mesures al Govern per evitar la crisi del sector

Entitats i agrupacions de la premsa catalana han demanat aquest dijous a la Generalitat mesures per evitar la crisi del sector, ja que avisen que no podrà "suportar" els efectes econòmics de la pandèmia si el Govern no intervé.





Ho han dit en un comunicat signat per la Federació d'Associacions d'Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals, l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, l'Associació de Publicacions periòdiques en Català i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.





Han alertat que la crisi sanitària està afectant el sector més del que podien preveure perquè s'ha paralitzat l'activitat d'una part de les impremtes, Correus no distribueix revistes i s'han tancat punts de venda, pel que han assegurat que "els ingressos per la venda d'exemplars i per publicitat han caigut en picat".









Per això, reclamen a la Generalitat intervenir per pal·liar aquests efectes amb mesures com pagar les subvencions concedides per a l'exercici de 2019 pendents de pagament; accelerar el pagament de les campanyes publicitàries de 2019; tramitar cessions de crèdit a entitats que poden oferir liquiditat als editors; posar a disposició del sector línies de finançament de resolució ràpida per part de l'Institut Català de Finances (ICF), i estudiar la possibilitat de comprar exemplars per destinar-los a col·lectius d'interès.





També han proposat a la Generalitat incrementar el pressupost destinat a publicitat institucional en el que queda de 2020 com a via senzilla i efectiva per salvar capçaleres, i tenir en compte que el sector de la premsa té "un paper estratègic a hores d'ara per informar de forma veraç i contrastada alhora que combat les falsedats denunciades".





A més, han instat el Govern que sol·liciti al Govern condonar la cotització de les empreses i autònoms fins que no es reprengui l'activitat amb normalitat, que les publicacions en català es beneficiïn de campanyes de publicitat i comunicació institucional del Govern espanyol, i que es canviï el criteri de Correus de no enviar revistes i diaris, la qual cosa obliga a fer unes tirades mínimes d'aquestes publicacions.