Els actors xifren en 6,8 milions d'euros les seves pèrdues econòmiques per la pandèmia

Les pèrdues econòmiques en el sector de la interpretació ascendeixen a més 6,8 milions d'euros, mentre que els acomiadaments han afectat el 23 per cent de la professió, segons l'estimació que la Unió d'Actors i Actrius s'han recaptat a partir de la resposta del voltant de 1.500 professionals de l'actuació a un qüestionari sobre l'impacte que ha tingut el coronavirus.





El sindicat ha destacat que aquesta enquesta respon a la falta de resposta "per part de la patronal", així com per l'"absència de mesures específiques de Govern i el Ministeri de Cultura que ja s'han dut a terme en altres països europeus com Itàlia , França o Portugal".





"A Espanya es va decretar l'estat d'alarma el passat 16 de març, fa deu dies, i el Govern no ha tingut en consideració als treballadors de la cultura entre les mesures preses des d'aleshores", critica.









La Unió d'Actors creu que les pèrdues econòmiques laborals en el sector són "insostenibles", pel que afirma estar disposada a "dialogar" amb el departament que dirigeix José Manuel Rodríguez Uribes "per ajudar a desenvolupar mesures concretes i necessàries per a pal·liar la situació del sector artístic" davant d'aquesta crisi, per la qual cosa, segons ha destacat el secretari general, Iñaki Guevara, cal "la predisposició de les administracions".





Així mateix, aquest sindicat ha advertit que els actors conviuen en el seu treball amb "la intermitència", de manera que hi ha "contractes per obra i servei que no s'han fet efectius", o "falta de dies cotitzats per demanar la prestació d'atur pel caràcter intermitent de la professió o desconeixement per part de les administracions del règim d'artistes", entre altres situacions.





Per això, la Unió d'Actors veu "necessari" que el Govern adopti mesures específiques en el sector cultural davant "estat d'alarma i la crisi sanitària, que ha sacsejat els fonaments de tots els sectors de la societat", i que "també ha picat a actors, actrius, tècnics o guionistes ", segons apunten en un comunicat des d'aquest sindicat.