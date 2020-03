Renfe llança la campanya "Sempre hi ha llum al final del túnel"

Renfe llança a partir d'avui la campanya "Sempre hi ha llum al final del túnel", un projecte publicitari amb el qual la companyia ferroviària vol traslladar un missatge d'esperança i suport emocional a la societat espanyola davant la crisi del coronavirus.





L'espot, de 30 segons de durada, es pot veure des d'avui en els principals mitjans de comunicació digital a Internet, i també escoltar-se en falques de ràdio a partir de demà i en televisió a partir de dilluns que ve. En el mateix, Renfe narra com al llarg dels seus gairebé 80 anys d'existència sempre ha apropat a persones i mercaderies als seus destins, però ara, en temps difícils, cal no oblidar que sempre hi ha llum al final de cada túnel i que units se superarà aquesta situació.





En una segona fase d'aquesta campanya, Renfe emetrà un segon espot amb un reconeixement que, amb el mateix eslògan, trasllada un missatge de suport i reconeixement als "herois socials" d'aquesta crisi: el personal sanitari i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com els transportistes, maquinistes, o caixeres de supermercats.









La campanya anirà acompanyada d'una pàgina web que Renfe posarà en marxa en els pròxims dies, en què l'operadora oferirà una plataforma fonamentalment d'entreteniment i de notícies d'actualitat, únicament positives, sobre la situació que travessem a causa de la crisi sanitària del coronavirus.





Compromís de Renfe amb la ciutadania





Pel president de Renfe, Isaías Táboas, la campanya vol "traslladar un missatge d'esperança i de suport a la nostra societat, i reafirmar el compromís de Renfe com a marca a el servei de la ciutadania".





"Les persones esperen que les empreses siguem solidàries i posem el millor de la nostra part per superar aquests moments difícils", ha assenyalat Táboas.