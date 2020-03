El pic màxim de pacients en UCI s'espera per a principis d'abril

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comentat que el pic màxim de l'ocupació de les unitats de cures intensives (UCI) a Espanya, com a conseqüència de l'elevat nombre de persones afectades pel coronavirus, podria arribar en els primers dies d'abril.









Illa s'ha pronunciat així durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat de Congrés dels Diputats, a la qual previsiblement acudirà totes les setmanes per informar els grups parlamentaris sobre la situació actual de l'epidèmia del coronavirus, que està afectant Espanya, entre altres països, així com sobre les mesures que el seu departament i altres ministeris estan posant en marxa per internar frenar-la.





Així, al llarg de la seva intervenció, el ministre ha fet un repàs per les principals mesures que el Govern ha adoptat des del passat dia 7 de gener, quan es va identificar el nou coronavirus, fins al dia 12 de març quan es va declarar l'estat d'alarma a Espanya, així com les ordres i iniciatives que s'han anat aprovant en aquests dies.





Unes mesures que, tal com ha defensat Illa a la cambra baixa, sembla que estan "alentint" la transmissió de nous casos de Covid-19 a Espanya o, fins i tot, "iniciant la reducció" de la corba d'incidència, de manera que ha pronosticat que, de confirmar aquestes hipòtesis Espanya podria estar aproximant-se a la seva "màxim" d'afectats pel nou coronavirus, és a dir, "al pic de la corba".





En l'actualitat, Espanya ja ha registrat 56.188 casos de coronavirus, 4.089 persones han mort, 3.679 han necessitat ingressar a l'UCI i 7.015 s'han curat. "Tot i el fort increment de nombre de casos que hem observat en aquest mes de març, segons les anàlisis dels experts, i amb totes les precaucions, les dades dels últims dies indiquen un canvi de tendència, amb increments menors als observats en els períodes anteriors ", ha informat.





Dit això, el ministre de Sanitat ha reiterat que aquestes dades també evidencien que, possiblement, els casos hospitalitzats i els ingressats a les UCIs arribaran al seu "màxim" uns dies després que baixi la corba epidèmica. "Segons les diferents estimacions, aquesta ocupació podria arribar al seu màxim nivell en els primers dies d'abril, tot i que serà de forma esglaonada en les diferents comunitats autònomes, ja que l'evolució del virus és diferent en cadascuna d'elles", ha recalcat.