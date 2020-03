Els sindicats descarten convocar manifestacions el Primer de Maig

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el d'UGT, Pepe Álvarez, han anunciat aquest dijous que no celebraran una manifestació "a l'ús" l'1 de maig pel Dia Internacional dels Treballadors.





En una roda de premsa telemàtica, Sordo ha ressaltat que per una qüestió "de lògica i precaució" no es podran celebrar manifestacions per aquesta data, ja que, segons ha afirmat, en el millor dels casos, l'estat d'alarma s'acabarà a finals d'abril.





"No farem que ningú corri el més mínim risc convocant manifestacions si encara hi ha risc de contagi", ha deixat clar, després d'afirmar que la celebració que es faci anirà en línia amb la realitat epidemiològica, però "a ningú se li escapa que el format haurà de ser diferent".









De fet, ha afirmat que "no s'aventura a el dir que aquest format està descartat". Per la seva banda, Álvarez ha assenyalat que les previsions deixen clar que l'1 de maig d'aquest any no serà "com tots els primers de maig".





Així, ha apuntat que el format d'aquest any dependrà dels aixecaments de les restriccions que es vagin fent per la pandèmia, però que, en tot cas, el que sí que creu és que aquest dia els drets dels treballadors han de formar l'eix central de les reivindicacions de les organitzacions sindicals.