S'ajorna la Patum de Berga pel coronavirus

L'Ajuntament de Berga ha decidit ajornar La Patum, que s'havia de celebrar entre el 10 i el 14 de juny, a causa de la pandèmia del coronavirus, i treballa amb la previsió de poder-la celebrar al setembre si les circumstàncies ho permeten.





El consistori ha subratllat que es tracta d'una decisió motivada per la crisi d'emergència sanitària i no poder garantir que la celebració es desenvolupi amb les màximes garanties de salut i seguretat per a les persones que hi participen i formen part, ha informat aquest dijous en un comunicat .





La incertesa actual dificulta preveure l'evolució de la situació durant les properes setmanes i mesos, però l'Ajuntament "treballa amb la previsió" de poder celebrar-la al setembre, sempre que les circumstàncies ho permetin.









El consistori està contactant amb els diferents agents per poder tancar una data el més aviat possible, tenint en compte els diferents esdeveniments relacionats amb la celebració de la festa.





L'Ajuntament de Berga també roman a l'espera de quines són les indicacions i recomanacions de les conselleries de Salut i Cultura de la Generalitat per determinar la celebració o no de la Patum d'aquest any.





Ha recordat que es tracta d'una festa transversal i que comporta una organització complexa que requereix mesos de preparació, i que, malgrat que es treballa amb un nou calendari, "no es pot descartar la possibilitat que es pugui suspendre definitivament per motius sanitaris ".