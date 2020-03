El coronavirus envia a l'atur 3,2 milions de treballadors als Estats Units en una setmana

Les peticions setmanals de subsidi per desocupació registrades als Estats Units durant la setmana passada van aconseguir un rècord de 3,28 milions com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia de Covid-19 en l'economia nord-americana, el que va provocar un augment de més de tres milions de sol·licituds respecte de la xifra comptabilitzada en els set dies anteriors, segons les dades de el Departament de Treball dels EUA.









L'anterior rècord en les sol·licituds setmanals d'ajuda per desocupació s'havia registrat a l'octubre de 1982, quan es van presentar 695.000 peticions. De fet, en els pitjors moments de la Gran Recessió de 2009 l'atur setmanal s'havia situat en 665.000 peticions de subsidi.





Segons les dades oficials, tots els Estats van informar d'un augment de les peticions de subsidi per desocupació en l'última setmana, amb Pennsylvania al capdavant, amb un total de 378.908 sol·licituds, per davant de les 187.784 d'Ohio i de les 186.809 de Califòrnia .





"En la setmana que va finalitzar el passat 21 de març, l'extraordinari increment de peticions es va deure a l'impacte de l'epidèmia de Covid-19", ha explicat el Departament en un comunicat, on assegura que la pràctica totalitat d'Estats van informar de l'efecte advers de la pandèmia en el mercat laboral, amb especial incidència en sectors com l'hostaleria i l'allotjament, així com en els serveis de menjars.





Així mateix, la informació proporcionada a nivell estatal inclou entre els sectors més afectats pel virus als relacionats amb atencions sanitàries i assistència social, arts i espectacles, transports i manufactures.