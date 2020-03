Deu entitats deixen de cobrar comissió per retirar diners del caixer durant l'estat d'alarma

Les deu entitats financeres integrades en la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) han eliminat el cobrament de comissions per retirada d'efectiu a dèbit per als seus clients en qualsevol caixer automàtic de país, des del proper dilluns 30 de març i mentre segueixi vigent l'estat d'alarma, segons han informat en un comunicat.





En concret, les entitats de crèdit associades a CECA que han adoptat aquesta mesura per evitar desplaçaments són CaixaBank, Bankia, Kutxabank, NCG Banco, Unicaja Banc, Ibercaja Banc, Liberbank, Caixa Ontinyent i Caixa Pollença.





Tots aquells clients que tinguin la necessitat de retirar efectiu, gràcies a aquesta mesura, podran acudir al caixer més proper al seu domicili sense preocupar-se per les comissions, reduint d'aquesta manera els desplaçaments.





No obstant això, les entitats recomanen l'ús dels canals a distància --tant en línia com telefònic--, que s'han reforçat i es troben plenament operatius, així com el pagament amb targeta per tal de seguir les instruccions de les autoritats sanitàries per evitar el contagi.