CosmoCaixa obre una finestra a la ciència a través de les xarxes

La Fundació "la Caixa" ha posat en marxa una programació de continguts digitals per a les properes setmanes amb motiu del confinament decretat per la pandèmia del coronavirus.













La iniciativa #UnaFinestraALaCiència es pot veure a través de les xarxes socials de CosmoCaixa i té com a objectiu seguir estimulant l'interès científic dins la societat.





La primera setmana obrirà una finestra al Cosmos amb una sèrie de propostes. Es podrán veure projeccions, conferències i càpsules de petites lliçons d'Astronomia.





Es mostraran projeccions com les que es poden veure a la Sala Univers de Cosmocaixa i es compartiran conferències com la de l'astronauta Lucca Parmitano, a més de difondre's càpsules amb lliçons d'astronomia i documentals com a 'Cosmos: A Spacetime Odyssey' del divulgador Neil deGrasse Tyson.



També s'iniciarà una llista de música col·laborativa i per al públic familiar es proposaran endevinalles i tests, així com s'aportaran recomanacions literàries i llistes de pel·lícules sobre l'univers.



Després d'una primera setmana dedicada al cosmos, les següents obriran finestres a l'evolució, el fons marí i l'Amazones per continuar estimulant la cultura científica.