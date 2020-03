Bisbes recomanen ajornar les comunions al novembre

Diversos bisbes d'Espanya han recomanat ajornar les primeres comunions i confirmacions, que tradicionalment se celebren al maig, als mesos de setembre, octubre i novembre, mentre que la resta de diòcesis de moment no s'han pronunciat al respecte o precisen que no han pres una decisió encara i que esperaran a que passi l'emergència sanitària del coronavirus per determinar-ho.









La primera diòcesi en prendre la decisió de posposar les comunions va ser la de Mèrida-Badajoz. El seu arquebisbe, Celso Morga, va enviar una carta als sacerdots en la qual explicava que, a causa de les circumstàncies de l'Estat d'alarma i després de consultar amb els arxiprestos, aconsella que les primeres comunions i confirmacions es retardin a la segona quinzena de setembre, així com a tot el mes d'octubre, deixant els dissabtes i diumenges per a les celebracions de les primeres comunions i la resta de la setmana per a les confirmacions.





També el Bisbat de Cadis i Ceuta, davant la prolongació de l'Estat d'Alarma i la "situació d'incertesa", ha recomanat posposar les comunions a el primer trimestre del pròxim curs escolar. En concret, des del Bisbat s'ha recomanat als rectors que, un cop finalitzada aquesta etapa d'alarma, fixin aquestes celebracions juntament amb les famílies.





Igualment, la diòcesi de Huelva ha decidit que "les primeres comunions es traslladen a l'últim trimestre del l'any, si pot ser abans que comenci l'Advent"; i l'Arquebisbat d'Oviedo ha establert que queden suspeses, de moment, totes les celebracions sacramentals, entre elles, "les primeres comunions i confirmacions", fins que jutgin que "es puguin reprendre sense risc a la salut pública".





Per la seva banda, els bisbes gallecs van acordar en una reunió "suspendre la celebració de les confirmacions" i van pregar "que es posposi igualment, qualsevol altra celebració que no sigui urgent". A Catalunya, la Conferència Episcopal Tarraconense (que agrupa els bisbes catalans) ha precisat en una nota que "altres celebracions sacramentals, amb prudència pastoral, es posposaran per a més endavant".





En aquesta línia, des de l'Església de Madrid han recomanat endarrerir les celebracions de sagraments que no siguin imprescindibles i, per tant, no consideren prudent la celebració de primeres comunions en les actuals circumstàncies d'estat d'alarma.