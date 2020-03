Barcelona habilita centres esportius prop d'hospitals per atendre pacients amb coronavirus

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dijous que l'Ajuntament de la ciutat ha posat en marxa al costat de la Generalitat el projecte 'Pavelló Salut', amb el qual el consistori habilitarà centres esportius municipals per ampliar la capacitat dels hospitals de la capital catalana.









En roda de premsa al costat de la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que per a l'Hospital de la Mar s'habilitarà el Claror Marítim, per Sant Pau al Centre Esportiu Municipal del Guinardó i per Vall d'Hebron el Centre Esportiu Municipal Olímpics, mentre que en el cas de l'Hospital Clínic encara s'està analitzant quin centre utilitzar.





Colau ha assegurat que la previsió és que aquests centres permetin ampliar 600 llits nous d'hospitals, que ja s'estan traslladant, i ha destacat que l'Ajuntament de Barcelona s'ha reorganitzat per posar el "100% dels seus recursos a el servei d'aquesta emergència" .





Aquestes 600 llits se sumaran als què el Govern ja ha aconseguit afegir en els centres sanitaris, i que s'emmarquen en el seu objectiu de duplicar les places a Catalunya aquesta mateixa setmana: 227 llits i 42 UCI a l'Hospital de la Mar, 196 espais d'UCI en Vall d'Hebron, i 120 llits i 60 UCI en Sant Pau.