Denuncien Pedro Sánchez per no prohibir les manifestacions del 8-M

L'advocat Víctor Valladares ha presentat una denúncia davant la Sala Penal del Tribunal Suprem contra el president de Govern, Pedro Sánchez, per permetre concentracions multitudinàries dies previs a l'aprovació de l'estat d'alarma, entre elles les taques pel Dia Internacional de la dona que va tenir lloc el 8 de març, sense fer cas advertències sobre el risc de contagi per coronavirus.





La denúncia explica que el president de Govern va cometre un delicte de prevaricació administrativa per omissió per "inacció" i no atendre els "dictats de la Unió Europea i del mateix Ministeri de Sanitat" i no haver prohibit mitjançant Reial Decret "qualsevol tipus de reunió tumultuosa o manifestació".





Abans d'acudir al Suprem, l'advocat va presentar una altra denúncia als jutjats d'instrucció de Madrid per aquests mateixos fets contra els delegats de Govern en totes les comunitats autònomes, en la qual ja va apuntar contra el cap de l'Executiu. Si bé, la titular de Jutjat d'Instrucció número 51, Carmen Rodríguez-Medel, a qui va recaure decidir si la admetia a tràmit o no, va acceptar investigar el delegat de Govern a Madrid, José Manuel Franco, en ésser l'únic denunciat sobre el qual té competència.





La denúncia, que Valladares ha presentat en qualitat de particular, constata que el 2 de març de 2020 el Centre Europeu per al control i la prevenció de malalties va dictar un informe en el qual s'establia les "mesures de distanciament social individual" que havien de "promoure" els Estats membres de la Unió Europea.





Entre les recomanacions, el denunciant assenyala que es trobava "evitar acudir a actes multitudinaris", com a "mesura preventiva", i fins i tot "considerar la cancel·lació de les concentracions massives en casos excepcionals". Afegeix que en aquesta data, a Espanya ja existien 114 contagiats per la citada malaltia, segons les dades ofertes pel Ministeri de Sanitat.